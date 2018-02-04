はれのひ
神奈川県横浜市にある振り袖レンタル会社。
2020年3月29日
2019年1月7日
2019年1月4日
2018年12月19日
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はれのひ元社長に実刑判決 被害者の母親は「求刑が半分？」と複雑
詐欺罪に問われた元社長は19日、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡された
日テレNEWS NNN
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振り袖販売「はれのひ」元社長に懲役2年6カ月の実刑判決
銀行から融資金を詐取したとして、同社社長は詐欺罪に問われていた
共同通信
2018年6月29日
2018年6月25日
2018年6月24日
2018年6月23日
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「はれのひ」元社長に逮捕状 数千万円の融資をだまし取った疑い
2016年に虚偽の書類を金融機関に提出し、数千万円の融資をだまし取った疑い
ライブドアニュース速報
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「はれのひ」社長を逮捕へ 23日に帰国予定、空港到着後に事情聴取
社長は23日の午後に、海外から帰国予定だという
ライブドアニュース速報
2018年5月3日
2018年4月8日
2018年2月9日
2018年2月7日
2018年2月5日
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成功収めた西野亮廣の新成人企画 炎上芸人から大きく脱皮する可能性も？
「口だけでなく、西野の『行動力』を世間に見せることができた」と関係者
東スポWEB
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「成人式の日から毎日泣いた」はれのひ被害者が西野亮廣に感謝
「はれのひ」の被害に遭い、成人式直後は毎日泣いていたという参加者の女性
現代ビジネス