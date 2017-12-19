SHINeeのジョンヒョンさんが死去
2017年12月18日夕方、ソウルのアパートで倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された。
2018年1月25日
2018年1月11日
2017年12月22日
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SHINeeのジョンヒョンさんが急死「バイキング」のやりとりが物議
出演者の森泉がSHINeeを「知らな〜い」と笑ったとして、ネットで批判が殺到
J-CASTニュース
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元韓流アイドルが韓国芸能界の実態を告白 身体を触られることも
事務所は契約時に約束したビザを申請してくれず直訴したら怒鳴られたという
ABEMA TIMES
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SHINeeメンバーのキー ジョンヒョンさんへの手紙をInstagramで公開
17日にポルトガルへ向けて出国したが、18日に急報を聞いてすぐ帰国したキー
中央日報
2017年12月21日
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ジョンヒョンさんを追悼する海外ファンたちの姿 韓国外交部が公開
韓国外交部は21日、公式Twitterで追悼する海外ファンの姿を公開した
中央日報
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朝日新聞社がジョンヒョンさんの遺書を全文掲載「再発防止に努める」
遺書の全文を掲載したことについて、不適切だったと説明
キャリコネニュース
2017年12月20日
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SHINeeジョンヒョンさんが自殺 韓国芸能界と社会全体が抱える問題
個性よりも見かけが重視され、同じような芸能人が量産される状況にある韓国
週刊女性PRIME
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SHINeeのジョンヒョンさんの話題で笑い起きる バイキングに批判
森泉に質問した坂上忍は降る人を間違えたと言い、スタジオに笑いが起こった
女性自身
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ジョンヒョンさんの自殺やリーダーのわいせつ SHINee解散はやむなしか
8月にはリーダーがわいせつ容疑で現行犯逮捕され、活動自粛するハメに
東スポWEB
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ジョンヒョンさんの遺書を専門家らが分析「典型的なうつ病症状」
専門家らは「典型的なうつ病患者の認知ミスが込められた遺書」と分析
中央日報
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ジョンヒョンさんを見送る焼香所を設置 ファンや関係者らが追慕
愛する仲間を失った歌手、業界関係者たちを故人の両親や姉が迎えた
中央日報
2017年12月19日
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きゃりーぱみゅぱみゅ ジョンヒョンさんの訃報を示唆し思い吐露
「この業界はずっと苦しいんだろうなとも思う」とTwitterでつぶやいた
モデルプレス
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フィフィ 韓国芸能人の自殺が相次ぐ現状を受け「闇は深い」と私見
「闇は深い」とし、「日本以上に厳しいのかもしれない」と推察
日刊スポーツ
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うつ病に苦しむ韓国の芸能業界 演技者の40％が自殺考えた研究論文も
女優パク・ジニは研究論文で演技者の40％は自殺を考えた経験があると発表
中央日報
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SHINeeのメンバー4人 ジョンヒョンさん葬儀の喪主として見送りへ
オンユ、キー、ミンホ、テミンの4人が喪主になり、故人を見送る予定
Kstyle
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亡くなったジョンヒョンさん 韓国警察は自殺と結論を出す方針
現地警察は自殺と結論を出す方針とし、司法解剖はしないことを決めたという
中央日報
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ジョンヒョンさん死去を受け加藤浩次が東方神起に対し気遣い ネットで絶賛
ジョンヒョンさんの死去を受け、東方神起を気遣うコメントを述べた加藤
E-TALENTBANK
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新海誠監督、ジョンヒョンさんの訃報に哀悼「本当に素敵な人でした」
「彼は私に明るい面だけを見せた」「素敵な人でした」と投稿
中央日報
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SHINee・ジョンヒョンさんの遺書とされる文書が公開「内側から壊れた」
番組では、ジョンヒョンさんの遺書とされる文書の一部を公開
東スポWEB