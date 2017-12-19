SHINeeのジョンヒョンさんが死去

2017年12月18日夕方、ソウルのアパートで倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された。

2018年1月25日

2018年1月11日

2017年12月22日

2017年12月21日

2017年12月20日

2017年12月19日