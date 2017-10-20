クライマックスシリーズ2017
日本のプロ野球における2017年度のクライマックスシリーズ。
2017年10月31日
2017年10月30日
2017年10月26日
2017年10月25日
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ソフトバンクがCSで思わぬ苦戦 不調選手の打率を表示が原因か
ヤフオクドームではスコアボードに打率などが細かく映し出される
NEWSポストセブン
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堀内恒夫氏がCSの運営法に要望「ファンを置き去りにしないような方向で」
「ファンを置き去りにしないような方向で」と、ファンが納得する運営を要望
ABEMA TIMES
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DeNA筒香嘉智が隠し続けた首のヘルニア 主砲としての責任果たす
6月に首のヘルニアを発症した際は、スイングするたびに激痛が体を走った
スポニチアネックス
2017年10月24日
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DeNAが日本シリーズ進出 ラミレス監督が広島ファン称える
19年ぶりの日本シリーズ進出に、的確な采配でチームを牽引したラミレス監督
デイリースポーツ
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横浜DeNA 史上最大の「下克上」で日本シリーズ出場決定
DeNAが本塁打5本を含む16安打で広島投手陣を粉砕
スポニチアネックス
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DeNAラミレス監督がまたも大胆采配 先発の石田健大は初回で交代
DeNAの先発・石田健大は、初回に2本のタイムリーで2点を失った
スポニチアネックス
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負ければCS敗退の広島 新井貴浩が4番一塁「意地を見せたい」
広島・新井貴浩は、今CS初めての「4番一塁」でスタメンに名前を連ねた
デイリースポーツ
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ラミレス監督の采配が光りCS突破に王手 DeNAの戦いぶりを振り返る
第3戦ではラミレス監督が6回1死一、二塁から相手打者3人に対し、執念の采配
フルカウント
2017年10月22日
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ソフトバンクの工藤公康監督 2連敗後は「ヤバいなという雰囲気はあった」
初戦、2戦目の連敗について「これはヤバいなという雰囲気はあった」と告白
フルカウント
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ソフトバンクが2年ぶり日本シリーズ進出決定 柳田悠岐が復帰、即適時打
ソフトバンクは、復帰した柳田悠岐がスタメン出場し、適時打を放つなど活躍
スポニチアネックス
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22日のセ・リーグCS広島・DeNA戦は雨天中止 消化できない可能性も
広島はリーグ優勝による1勝のアドバンテージがあるため、対戦成績は五分
スポーツ報知
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掛布雅之氏 生放送でCSについて「ルールを考える時期に来ている」
セもパも優勝したチームは2位と10ゲーム以上の差を付けて優勝したと指摘
スポーツ報知
2017年10月21日
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サファテが完璧な救援も CS日程に疑問「何とかならないのかな」
サファテは1点リードの八回2死走者なしから登板し、4奪三振で締めた
デイリースポーツ
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ソフトバンク・内川聖一が6回に同点弾 CS史上初となる4試合連続アーチ
6回に宋家豪の3球目を左翼席に運んだが、4試合連続アーチはCS史上初
スポニチアネックス
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広島カープは3日連続で中止なら超有利に 24日に勝利すれば日本シリーズへ
広島地方は雨の予報が続いており、3日連続で中止になると広島が俄然有利
スポーツ報知