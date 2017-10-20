クライマックスシリーズ2017

日本のプロ野球における2017年度のクライマックスシリーズ。

2017年10月31日

2017年10月30日

2017年10月26日

2017年10月25日

2017年10月24日

2017年10月22日

2017年10月21日

2017年10月20日