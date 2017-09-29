博多高校の生徒が教師を暴行
『博多高校の生徒が教師を暴行』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年10月15日
2017年10月5日
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福岡で起こった教師への暴行動画に中国も注目「ひどすぎる」
中国ネットでは「日本よりも中国の方が民度は上」などの声が浮上
Record China
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生徒による教師暴行が発覚の博多高校 謝罪文に剽窃疑惑が浮上
15年に浦和学院高校が発表した謝罪文と、半分以上がまったく同じだという
J-CASTニュース
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教師への暴行で逮捕された男子高生 自主退学もネット上は鎮火せず
3日付けで自主退学するも、ネット上ではいまだに炎上している状態という
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年10月3日
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坂上忍 校内暴力の加害者生徒を「弱者」とする風潮に疑問
坂上は「子どもを安易に弱者だと決めつけることに僕は大反対」と表明した
トピックニュース
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小籔千豊が教師への暴行騒動に持論「先生にも少しドつく権利を」
暴力はよくないと前置きした上で「先生にもう少しドつく権利を」と主張
東スポWEB
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宮根誠司 高校生が教師に振るった暴力をめぐり「親の教育」を指摘
学校の教育ではなく「親の教育」に原因があるのではと指摘した
トピックニュース
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武井壮 福岡の高校で起きた講師への暴行騒動に持論「法で裁かなきゃ」
男子生徒の逮捕を受け、武井壮は「厳しい措置をしていく方がいい」と支持
日刊スポーツ