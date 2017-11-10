2017年の引退・退団・戦力外（野球）
『2017年の引退・退団・戦力外（野球）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年1月19日
2018年1月13日
2018年1月4日
2017年12月31日
2017年12月30日
2017年12月28日
2017年12月22日
2017年12月19日
2017年12月16日
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独立リーグに移籍する戦力外選手 片山博視はルートインBCリーグの武蔵へ
楽天を戦力外となった片山博視は、ルートインBCリーグの武蔵に入団
BASEBALL KING
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戦力外になるも移籍先が決まらない村田修一 かつての悪印象が影響か
移籍先が決まらないのは、横浜時代の悪印象が影響しているとマスコミ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年12月4日
2017年12月3日
2017年12月1日
2017年11月28日
2017年11月24日
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村田修一 オファーない現在の心境を吐露「次が決まらないと…」
通告から約1カ月経つも、他球団からのオファーは依然としてないという
デイリースポーツ
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「巨人以外考えられない」藤村大介が引退セレモニーで引退理由明かす
巨人以外で「プレーする自分を想像することができませんでした」と説明
BASEBALL KING