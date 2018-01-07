第68回紅白歌合戦
『第68回紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月13日
2018年7月29日
2018年3月5日
2018年3月4日
2018年1月28日
2018年1月22日
2018年1月16日
2018年1月13日
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文春調査の「紅白で良かった歌手」ランク 断トツ1位は安室奈美恵
断トツの1位は瞬間最高視聴率48.4％をマークした安室奈美恵
文春オンライン
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紅白 Perfumeのパフォーマンス場所は今田耕司の自宅の裏だった
Perfumeは、東京の夜景が見渡せる地上200mのヘリポートから生中継で出演
デイリースポーツ
2018年1月11日
2018年1月10日
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欅坂46の志田愛佳と渡邉理佐「紅白」での過呼吸騒動に言及
「私、よくなっちゃうよね？限界までやりたくなってしまう」と志田
モデルプレス
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NHKが紅白の「ウソ写真」めぐり東スポに謝罪要求？自身のミス棚上げか
12月30日に撮影された写真を「紅白の本番写真」と言い切ってしまったそう
週刊女性PRIME
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紅白歌合戦が内村光良頼みになった裏事情 安室奈美恵分の尺を穴埋め
安室奈美恵の尺は当初20分近くあったが、各方面から疑問の声が出たという
日刊ゲンダイDIGITAL
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紅白で3人が過呼吸騒動 欅坂46に囁かれる「闇」を関係者が証言
暗い雰囲気がウリのひとつで、ダークさもイメージ戦略だろうと記者
デイリー新潮