台風5号（2017）
『台風5号（2017）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月9日
2017年8月8日
-
台風5号が観測史上3位の「長寿台風」本州接近では最長寿の記録
7月21日午前9時の発生から、18日と6時間が経過
読売新聞オンライン
-
台風5号が日本海に抜ける 沿岸をゆっくり北上する見込み
台風は今後、北陸から東北の日本海の沿岸をゆっくりと北上する見込み
tenki.jp
2017年8月7日
-
愛知県豊橋市で「竜巻のような突風が吹いた」と通報 トラックも飛ぶ
物置が飛ばされ、大型トラック2台が横転、店舗や家屋への被害も確認
日テレNEWS NNN
-
台風5号が和歌山県北部に上陸 低い土地の浸水や川の氾濫に警戒必要
低い土地の浸水や土砂災害、川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要
tenki.jp
2017年8月6日
-
台風5号が四国に上陸の恐れ 西日本では通勤時間帯の交通機関に大きな乱れか
西日本中心に大荒れの天気が長く続き、交通機関に大きく影響がでる可能性大
tenki.jp
-
台風5号、歴代4位の「長寿記録」 奄美地方や九州各地に大荒れの天気
7月21日に発生し、8月6日には歴代4位の長寿台風となった
tenki.jp
-
台風5号 強い勢力のまま昼ごろに鹿児島に上陸する可能性
7日から8日にかけて四国から中国、近畿へと進むと予想される
日テレNEWS NNN
-
強い台風5号、九州南部と奄美地方では記録的な大雨 鹿児島で2人死亡
九州南部と奄美地方では記録的な大雨が降り、鹿児島では2人死亡
読売新聞オンライン