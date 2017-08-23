夏の甲子園2017
『夏の甲子園2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年2月5日
2017年10月15日
2017年9月14日
2017年8月26日
2017年8月25日
2017年8月24日
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広陵高校、スカウトなしでも強い理由「生徒との信頼関係が大切」
「何が何でも広陵で野球をしたい」という選手ばかりが集まってくるという
まぐまぐニュース
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初優勝の花咲徳栄、反響の大きさに驚き 守護神・清水達也「LINEが400件」
守護神として活躍した清水達也はLINEが400件来ていたという
スポニチアネックス
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グラブを狐に2度盗まれた滝川西・佐野大夢 甲子園出場で親孝行
女手一つで育ててくれた母親が買い替えたグラブはボロボロで戻ってきたそう
スポーツ報知
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花咲徳栄が全国制覇を成し遂げられた理由 埼玉独自の練習を実践
気候温暖な埼玉では「独自の練習法が必要」だと斉藤秀雄氏は指摘
スポーツ報知
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「甲子園で勝つために来て」 岩井隆監督との約束を果たした西川愛也
今秋ドラフト候補の西川愛也は3安打4打点の活躍で、チームをけん引
デイリースポーツ
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花咲徳栄の岩井隆監督を支えた恩師の言葉 「逃げたらあかんぞ」
岩井隆監督を支えた元監督の言葉は「逃げたらあかんぞ」だったという
スポニチアネックス
2017年8月23日
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花咲徳栄が夏の甲子園で初優勝 強烈すぎる打撃力に注目集まる
全6試合すべて9得点以上で、1試合平均は10得点を超えた
J-CASTニュース
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広陵の中村奨成がプロ志望を明言「プロの舞台で悔しさを晴らしたい」
「優勝して、記憶にも記録にも残りたかった」と心境を語った
デイリースポーツ
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広陵の中村奨成 夏の甲子園制覇ならずも「悔しいが幸せ」
大会6本塁打を放った中村奨成は5打数3安打で、通算19安打の大会タイ記録
デイリースポーツ
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花咲徳栄、広陵を下し埼玉県勢初の優勝 第99回夏の甲子園・決勝
埼玉県勢としては24年ぶりの決勝進出で、初の優勝となった
スポニチアネックス
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夏の全国高校野球準決勝で敗れた東海大菅生 最寄り駅が粋な計らい
「感動と興奮をありがとう」とホームの電子掲示板にメッセージを流した
デイリースポーツ
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「打てる捕手」広陵・中村奨成は何球団競合か 元スカウトが分析
仮に早実・清宮幸太郎が進学を打ち出したら一気に中村に流れるだろうと予測
スポーツ報知
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甲子園の舞台裏で起きた「珍事件」アルプス席に「女装おじさん」出現も
広陵−神戸国際大付の試合では、アルプス席に「女装おじさん」が出現
東スポWEB
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広陵・中村奨成の技術や人間性が評価 清宮幸太郎の評価急落か
早大進学など、「プロ以外に選択肢がある点が不安」だと在京球団関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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元木大介氏 広陵・中村奨成のプロ入り後の課題を指摘「体が細い」
「バント処理の動き早いし、優れたものを持っている」と能力を高評価
スポーツ報知