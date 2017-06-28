稲田防衛相の"自衛隊"発言
稲田朋美氏が都議選の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党として(当選を)お願いしたい」と有権者に支持を呼びかけた問題。
2017年7月21日
2017年7月20日
2017年7月7日
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「素人を防衛大臣にしないでほしい」 稲田朋美氏のブーメランな発言
自民党が野党だったころ、当時の防衛大臣を糾弾した際の発言がブーメランに
BUZZAP！
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稲田防衛大臣の姿に現役弁護士が指摘「弁護士というより証人ぽかった」
演説などで同じ言葉を何度も繰り返す稲田氏について言及
トピックニュース
2017年7月4日
2017年6月29日
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稲田防衛相の失言で余波「罷免」要求に一枚岩ではないメディアの論調
朝日新聞は「首相は稲田氏を直ちに罷免すべきだ」とする社説を掲載した
J-CASTニュース
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室井佑月氏 稲田朋美防衛大臣の発言撤回を批判「撤回すれば済むと思って」
「この人が自衛隊の頭でいると、自衛隊の人たちがかわいそう」と指摘
トピックニュース
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稲田朋美防衛相に自民党からも資質を問う声 就任以来失態が続く
大臣就任以来、波紋を広げる発言が多い稲田氏に、野党はたびたび辞任を要求
読売新聞オンライン
2017年6月28日
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稲田朋美氏による発言の問題点 防衛相経験者「タブー中のタブー」
防衛相経験者は「自衛隊を政治に巻き込むのはタブー中のタブー」と指摘
日テレNEWS NNN
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宮根誠司 「自衛隊」発言の稲田朋美大臣をバッサリ「素人ですか？」
「自衛隊、防衛大臣、自民党としても（投票を）お願いしたい」というもの
トピックニュース
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稲田防衛相の発言に東国原英夫氏が呆れ「さすがにアウトだろう」
「稲田防衛大臣の『自衛隊としてお願い』発言は流石にアウト」とコメント
トピックニュース
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稲田防衛相の失言に小倉智昭が呆れ「なんでこんなこと言ったんでしょう」
稲田氏は「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言
スポーツ報知
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稲田防衛相が「自衛隊としてもお願い」発言を撤回 党内からも批判
稲田氏は同日夜、「誤解を招きかねない発言があった」として発言を撤回した
日テレNEWS NNN