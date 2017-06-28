稲田防衛相の"自衛隊"発言

稲田朋美氏が都議選の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党として(当選を)お願いしたい」と有権者に支持を呼びかけた問題。

2017年7月21日

2017年7月20日

2017年7月7日

2017年7月4日

2017年6月29日

2017年6月28日