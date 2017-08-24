眞子さまがご婚約
『眞子さまがご婚約』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年2月12日
2018年1月4日
2017年11月30日
2017年9月29日
2017年9月9日
2017年9月8日
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眞子さまのお印「木香茨」の刺繍入りハンドタオルが大人気
綿製の黄色のハンドタオルで、お印の「木香茨」の刺繍が入ったもの
読売新聞オンライン
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眞子さまと小室圭さん会見後の食事会 佳子さまと悠仁さま不参加だった訳
「実務的な話」をするとの側面があったからのようだと宮内庁関係者
NEWSポストセブン
2017年9月6日
2017年9月5日
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眞子さまがご婚約会見で記者の質問に神対応 SNS上で絶賛の声
「どう呼び合っているか」との質問に「実演はご遠慮申し上げる」と眞子さま
女性自身
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眞子さまのご婚約内定の会見「太陽と月」の名言は入念に準備
互いを「太陽と月」と表現した名言は、入念に準備されたものだったという
東スポWEB
2017年9月4日
2017年9月3日
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眞子さまと小室圭さんがご婚約 結婚後は二世帯住宅をご検討か
小室さんの母は自宅周辺で土地を探しているそうだと知人
週刊女性PRIME
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眞子さまとご婚約 小室圭さんのエピソードがロマンチックだと話題に
夜空にきれいな月を見つけると、眞子さまに電話をかけると話した小室さん
J-CASTニュース
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眞子さまと小室圭さんがご婚約会見 プロポーズは13年12月に
2013年12月、都内で食事の後、小室さんからプロポーズをしたそう
スポーツ報知
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眞子さまと小室圭さんの婚約が内定 宮内庁が発表
このあと午後には、お二人で記者会見に臨まれるという
ライブドアニュース速報