浦和レッズ・森脇良太の暴言騒動
2017年5月4日の鹿島アントラーズ戦で浦和レッズの森脇良太が「口が臭い」という暴言を吐いた騒動
2017年5月15日
2017年5月12日
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セルジオ越後氏 浦和レッズ・森脇良太の暴言騒動で問題視すること
「問題視しているのは、レフェリーは何をしていたのかということ」と指摘
サッカーダイジェストWeb
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暴言騒動の森脇良太が練習に参加「浦和レッズ愛」語る
「チームのためになることだけを考えたいです」とチームへの愛を強調
FOOTBALL ZONE
2017年5月11日
2017年5月10日
2017年5月9日
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浦和レッズの森脇良太が緊急で謝罪会見「多くの人を悲しませた」
黒のスーツにネクタイ姿で「多くの人を悲しませてしまった」と話した
サッカーダイジェストWeb
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浦和レッズの森脇良太 会見で謝罪も「差別的発言はなかった」
9日に会見で、「心から謝罪をしなければいけない」と深々と頭を下げた
デイリースポーツ
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処分を受けクラブと森脇良太が公式サイトで謝罪「二度とないように」
森脇は「二度とこうした行動はしないようにしていきます」とコメントした
スポニチアネックス
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森脇良太が暴言で2試合の出場停止処分 懲罰基準で「侮辱」と判断
4日の鹿島戦で、相手選手に暴言を吐いたとして騒動となっていた森脇
スポニチアネックス
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森脇良太の発言問題 Jリーグ幹部の本音は「ウヤムヤにしたい」？
Jリーグから問題に本腰を入れる雰囲気は伝わってこないと記者は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年5月8日
2017年5月6日
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Jリーグで相次ぐ暴力や暴言騒動 元日本代表の安田理大がブログで言及
暴力や暴言騒動について「熱くなり過ぎたあまりに起きました」と説明
FOOTBALL ZONE
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森脇良太の発言を巡る問題 Jリーグの原博実副理事長が事情聴取を指示
Jリーグ副理事長は両クラブに選手から事情聴取するよう指示したと明かした
スポーツ報知
2017年5月5日
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森脇良太が暴言 浦和レッズ広報部が見解「本人が話した以上のことは何も」
「本人が話した以上のことは何も確認できなかった」としている
FOOTBALL ZONE
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森脇良太「口が臭い」騒動を謝罪も 「昨日に話した言葉に嘘はない」
5日、森脇は「僕が発した言葉で多くの人に迷惑をかけてしまった」と謝罪
FOOTBALL ZONE