トランプ米政権が原子力空母を朝鮮半島周辺に向かわせるなど、北朝鮮への圧力を強めている。
北朝鮮の内部情報筋は、米国を狙うICBMは120カ所に配備されていると語る
デイリーNKジャパン
「アメリカとその追従勢力が朝鮮半島周辺で騒ぎ立てている情勢」と発言
ライブドアニュース速報
「すべての選択肢について準備を進めている」と述べ、否定しなかった
日テレNEWS NNN
訪問する際は、遺言書を作成し、葬式の準備をしておくべきだと助言
空軍高官は「数年前から予定されていたものだ」とコメント
アメリカは中東、欧州、ロシア、南米などの情勢にも目配りをする必要がある
文春オンライン
平昌五輪が終わる3月下旬〜4月上旬頃にアメリカが先制攻撃すると予想
NEWSポストセブン
国際社会の圧力が強まるなか、国内統制を強める狙いがあると見られる
ホワイトハウス内で早期の軍事攻撃をすべきとの声が高まっていると関係者
核兵器以外に米国への対抗手段はないが、先制使用は破滅を意味すると筆者
「18日から20日までの間」と具体的で、北朝鮮軍が流布した可能性があるそう
同国高官が13日、「我々の政策はこれまでと変わりない」と否定
「北朝鮮との最初の対話は前提条件なしにする用意がある」とコメント
中央日報
北朝鮮への軍事行動に対し、「犠牲者が多い」との理由で慎重な見方を示した
米上院議員は「在韓米軍の家族を退避させなければならない」と言及した
東スポWEB
「在韓米軍の家族を韓国国外へ退避させ始める時が来た」とコメント