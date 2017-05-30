『朴槿恵前大統領の逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
判決が確定し、朴被告が保釈されるのを恐れたのだろうと元韓国国防省職員
東スポWEB
ほとんどの時間を読書に費やし、最近は漫画にハマっているという
文春オンライン
起訴内容のうち、大企業に資金を拠出させたとする職権乱用罪と強要罪の2つ
ライブドアニュース速報
求刑通りの判決になれば辛い日々が続くことになりそうだが、一筋の光も
NEWSポストセブン
朴氏は外部との接触を拒否しているため、求刑された事実を知らなかったそう
Record China
朴槿恵前大統領が裁判ボイコットを宣言したことを支持するもの
中央日報
「裁判部に対する信頼は、もはや意味がないという結論に達した」と朴被告
サーチコリアニュース
朴氏が贈賄したとされる、サムスン電子の後継問題などが含まれているという
国家予算で購入したベッドが処理できず残ったままだという
政治家により被った「火病」で補償は受けられるのかと疑問視する声もある
朴槿恵前大統領をめぐる一連の事件以降、当事者たちはストレスが増したそう
裁判中、朴被告が大爆笑する場面があり、物議を醸している
あくびや居眠り、正体不明の絵を描くなどといった行動が確認されている
5月29日の裁判中、検事に「笑わないでください」と述べた崔被告
トイレに関して両派の議員で大論争になっていると在韓ジャーナリスト
弁護側はこれに対し、被告の健康状態を理由に拒否した
韓国馬事会のイ・サンヨン元副会長が検察の取り調べについて回想
長丁場の公判に、午後8時ごろからウトウトと居眠りをした朴被告