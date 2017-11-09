『てるみくらぶ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
9月下旬に、破産手続が終結する見込みであることが分かった
東京商工リサーチ
同社の旅行者など、一般債権者の配当予定率が1.9％になることが報告された
銀行に架空請求書を出すなど、不可欠な役割を果たしたと裁判長は指摘
ライブドアニュース速報
詐欺罪などに問われた同社元社長は20日、東京地裁で懲役6年を言い渡された
読売新聞オンライン
預金の返還、税金還付などで配当の見込みが立ったと破産管財人は説明
社長・山田千賀子被告に対する公判が14日、東京地裁で開かれた
「たくさんお金がある」という錯覚が浪費に結びつき、債務が積もると解説
ニュースイッチ
社長らは東日本銀行に対し、事業費用を約1億円水増しして提示していた
発見された約700万円について、破産管財人に申告していなかった
豊田真由子氏は表情や口調から我が出ており、当事者意識の薄さを印象づけた
NEWSポストセブン
ネット上では「黒幕」などと呼ばれた元会長は一切、表に出てこないという
日刊ゲンダイDIGITAL
知人から紹介されて利用したが、「ちょっと割高に感じた」という
日刊スポーツ
古市憲寿氏は同社の内定者について「もともと見る目がなかった」と指摘
スポーツ報知
「てるみくらぶ」に入社予定だった学生に「見る目がない」と発言した古市氏
デイリースポーツ