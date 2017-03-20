わんずまざー保育園
『わんずまざー保育園』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年1月31日
2017年8月16日
2017年3月25日
2017年3月23日
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中国の幼稚園で給食に劇薬入れる事件 卑劣な行為だと批判の声
監視カメラの映像から、保育士が給食に薬剤を混入させた疑いが高まっている
Record China
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「わんずまざー保育園」新年度の入園予定者が全員辞退
4月からの入園予定者計46人全員が辞退したことが、23日に分かった
livedoor
2017年3月22日
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坂上忍 ずさんな実態が次々発覚した保育園に呆れ「ある意味すごい才能」
粗末な給食や給付金の不正受給などが発覚した「わんずまざー保育園」に言及
トピックニュース
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「わんずまざー保育園」保育士の職場環境も劣悪、遅刻1分でも罰金1万円
遅刻や欠勤に罰金を科す「裏契約書」を保育士と結んでいたことが判明した
スポニチアネックス
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「わんずまざー保育園」園長が保護者に土下座で謝罪 批判が相次ぐ
21日の保護者説明会では園長が保護者に土下座して謝罪した
日テレNEWS NNN