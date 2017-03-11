東日本大震災から6年
2011年（平成23年）3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波、およびその後の余震により引き起こされた大規模地震災害から6年が経過。
2017年4月3日
2017年3月15日
2017年3月12日
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安倍首相が式辞で「原発事故」の文言が使わず 「冷酷非道」と批判も
被災者の現状などには触れるも、「原発事故」については言及なし
J-CASTニュース
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中居正広の東日本大震災復興への揺るがぬ想い…ニッポン放送アナが明かす
中居が東日本大震災復興への想いを現在も強く持っていることを告白
トピックニュース
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今村雅弘復興大臣 震災の自主避難者に「故郷を捨てるのは簡単」と言及
避難者支援に関する質問に「故郷を捨てるっていうのは簡単ですよ」と発言
トピックニュース
2017年3月11日
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米で震災犠牲者を悼んでろうそくの火をともす 発生時刻に黙とう
日米の参加者約30人が地震発生時刻に一斉に黙とうし、祈りを捧げた
読売新聞オンライン
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台湾で東日本大震災の追悼式典「台日の絆が証明された」
在留邦人、台湾各界の関係者ら約80人が地震発生時刻に合わせて黙とう
読売新聞オンライン
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復興とともに開く被災地間格差 東日本大震災6年目の現実
復興の度合いは、地域差、個人差が目に見えて出てきているという
週刊女性PRIME
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福島県の浪江町に避難指示解除へ 6年ぶり漁船が戻る
浪江町を含め、原発周辺では帰還困難区域を除いて避難指示が解除される
日テレNEWS NNN
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安倍首相が東日本大震災の追悼式に出席 「復興加速」を強調
「支援に力を注ぎ、さらに復興を加速してまいります」と強調
日テレNEWS NNN
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田中将大が東日本大震災に言及 「風化はよくない…自分に出来ることを」
「震災を風化させてしまうことが良くないことだと思います」とコメント
デイリースポーツ
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東日本大震災から6年 「被災タトゥー」に悩む福島県出身の女性も
一生取れないタトゥーのように「被災者」であることを背負わされているそう
日刊SPA!
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ビートたけし、寄付をアピールする人に苦言「せっかくいいことしてるのに」
「ボランティアってのは、世間にバレないようにコッソリやるのが当たり前」
NEWSポストセブン
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東日本大震災から6年 本田圭佑がコメント「何か力になれないか」
地震が発生した14時46分に合わせて、オフィシャルWEBサイトを更新
SOCCER KING
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東日本大震災から6年 津波の恐ろしさを現す破壊の跡
岩手県陸前高田市の5階建て集合住宅は、4階まで破壊の跡が残っている
tenki.jp
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松尾貴史「私的執念の最高権力者」に呆れ 安倍首相の会見打ち切り批判か
「過酷な状況の大勢の人々の心に、微塵も想いをいたさない」とツイート
トピックニュース
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緊急地震速報を7割が「詳しくない」 3人に1人が「特に備えは行っていない」
緊急地震速報に対する理解度が低いとみられる割合は約7割になった
J-CASTニュース
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NHK テレビ欄縦読みで被災地へ思い「東北がんばれ心つなげ」
NHKは新聞各紙で、頭文字を縦に読む「縦読み」で復興への思いを表現
デイリースポーツ
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東日本大震災から6年 各局が震災特番を放送する中テレビ東京は
テレビ東京は12時30分〜14時30分に「新幹線ひっそり駅途中下車の旅」を放送
ガジェット通信