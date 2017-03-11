東日本大震災から6年

2011年（平成23年）3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波、およびその後の余震により引き起こされた大規模地震災害から6年が経過。

2017年4月3日

2017年3月15日

2017年3月12日

2017年3月11日