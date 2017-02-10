松本伊代と早見優が起訴猶予処分
『松本伊代と早見優が起訴猶予処分』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年5月19日
2017年4月7日
2017年3月21日
2017年2月14日
2017年2月12日
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早見優が涙目で謝罪 写真撮影は松本伊代に「私の方から誘ったかも」
線路上で写真撮影したことに「私の方から誘ったかもしれない」とコメント
デイリースポーツ
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和田アキ子 線路内に立ち入った松本伊代に「字が読めなかったと思う」
撮影された写真に、線路内の立ち入り禁止という標石が写っていることに言及
スポーツ報知
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ダウンタウン松本人志 松本伊代と早見優の書類送検は「見せしめ」
「少し見せしめ的な部分があったのかとも思う」と指摘した
スポニチアネックス
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松本人志 松本伊代の書類送検に同情「ちょっとかわいそうじゃない？」
「ちょっとかわいそうじゃない？見せしめ的な部分もあったかも」と同情
オリコンニュース
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松本伊代の書類送検 ヒロミが改めて謝罪「申し訳ございません」
「みなさまにご迷惑をおかけして申し訳ございません」とあらためて謝罪
スポニチアネックス
2017年2月11日
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ビートたけし 松本伊代と早見優の事件にコメント
ビートたけしが11日、「気をつけないとダメだね」とコメントした
デイリースポーツ
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松本伊代が涙で謝罪 夫のヒロミに「すごく怒られた」と明かす
夫で事務所社長のヒロミにも「すごく怒られた」と明かした松本
デイリースポーツ
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さまぁ〜ずの三村マサカズ 松本伊代らの書類送検に「警告の意味も…」
今回の問題について、自身も「やりかねないので気をつけたい」とした三村
日刊スポーツ
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松本伊代と早見優を書類送検 鉄道ファンへの注意喚起狙い？
鉄道ファンへの「注意喚起という狙いもあるのでは」と鉄道評論家
スポーツ報知
2017年2月10日
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ヒロミが妻・松本伊代と夫婦で謝罪「責任は痛感しております」
夫であり、事務所の代表であるヒロミは「責任は痛感しております」と謝罪
デイリースポーツ
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松本伊代が書類送検受けブログで謝罪「心から反省しております」
線路内に侵入して写真撮影し、鉄道営業法違反の疑いで書類送検された松本
オリコンニュース
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松本伊代が「金スマ」に出演 テロップ表示で対応
同日に鉄道営業法違反の疑いで書類送検されており、番組ではテロップ対応
スポニチアネックス
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松本伊代と早見優の書類送検 芸能界からは「重たすぎるような」との声も
坂上忍は同日の番組で、「重たすぎるような気もしてしまう」とコメント
トピックニュース
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ヒロミ 妻・松本伊代の書類送検を「ワイドナショー」でコメントへ
伊代の事務所社長で夫のヒロミが12日の「ワイドナショー」で言及すると判明
デイリースポーツ
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高橋克実、松本伊代の書類送検に「とんだセンチメンタル・ジャーニー」
高橋克実が松本の持ち歌から「とんだセンチメンタル・ジャーニー」と一言
スポーツ報知