『東京喰種（実写）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「原作で好きなキャラクターは？」という質問に、松田は主役のカネキと回答
マイナビニュース
ファッションプレス
また、前作に引き続き主人公のカネキを演じる窪田正孝の写真も解禁
モデルプレス
娘が見たがっているが「見せれるワケがないでしょ」と悩んでいるという
トピックニュース
VFX技術とキャストのアクションが融合し、実写版ならではの迫力溢れる赫子
ガジェット通信
RADWIMPSの野田洋次郎によるソロプロジェクト「illion」の楽曲「BANKA」
デイリースポーツ
大胆なツーブロックの髪型にピアス、全身タトゥーなど衝撃的な姿を披露
オリコンニュース
「カネキの隻眼カレー」や「ヒナミのハンバーグ」、「RC細胞ドリンク」など
Pouch
鈴木伸之演じる亜門、蒼井優のリゼ、大泉洋の真戸のビジュアルが初公開
ダ・ヴィンチWeb
石田スイ氏の漫画を実写化し、窪田正孝主演、ヒロインを清水富美加が演じる
出家騒動の清水富美加がヒロインを務めたが、予定通り公開されると発表
スポニチアネックス
清水富美加が演じる予定のキャラとみられるイラストを公開
清水は4月に映画「暗黒女子」と「笑う招き猫」の公開を控えている
J-CASTニュース
今夏に公開される映画「東京喰種 トーキョーグール」での役作りのため
主演を務める窪田正孝のキャラクター画像が、13日に公開された
第2弾キャストが発表され蒼井優、大泉洋らが出演することが分かった