『得する人損する人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
プレジデントオンライン
他局の仕事を理由に坂上忍が番組を卒業してから、視聴率は下がったという
東スポWEB
出産後も変わらない蛯原の美しさに、スタジオからは絶賛の声が続出
モデルプレス
都内高級住宅街にある2LDKマンションに、ロケ前日に引っ越したと告白
オリコンニュース
29日放送の「得する人損する人」で、電撃結婚を初告白することが分かった
合い挽き肉を軽く潰し、玉ねぎや調味料、キャラメルなどを投入する
レタスクラブ
華麗な包丁さばきで、かぼちゃのみじん切りから鶏肉の観音開きまでこなす
本番同様の試験時間で挑んだところ、国語が200点満点中141点と7割の正解率
トピックニュース
後藤輝基が「収録中にですか？」と探ると、「後藤くんの番組で…」と坂上
マイナビニュース
9日に放送された番組で、豪快に口を開けて次々と料理をたいらげた川口
日刊ゲンダイDIGITAL
以前は突き刺すようなオーラがあったが、温厚な性格に変わったと指摘
スタッフが置いた写真に「吉村さんが関係を持った女性」と漏らす後藤輝基
羽鳥の退社後に連絡が途絶えたが、番組は欠かさず見ていたという