和田アキ子が紅白落選
『和田アキ子が紅白落選』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年7月9日
2017年6月18日
2017年1月27日
2017年1月5日
2016年12月31日
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和田アキ子「別に何とも…」 紅白歌合戦の落選に改めて言及
冒頭で「大みそかだったら、NHKにいるはずなんだけどね」と述べた
スポーツ報知
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和田アキ子が紅白歌合戦を落選の理由 視聴率の推移で分析
紅白は毎年、番組終盤にいくと視聴率が高くなる、「右肩上がり」のグラフ
現代ビジネス
2016年12月6日
2016年12月2日
2016年11月30日
2016年11月29日
2016年11月28日
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和田アキ子が「紅白」に落選した理由を指摘 「好き嫌いが分かれる」
視聴者目線で見ると「好きな人と嫌いな人が分かれている歌手さん」だと指摘
トピックニュース
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東国原英夫氏「周りが大変」 和田アキ子の紅白不出場の余波に警戒
「周りが大変なんだよ」「本人荒れるし」などと語った
スポニチアネックス
2016年11月27日
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テリー伊藤 紅白落選に対する「アッコファミリー」の擁護にクギ刺す
和田を擁護するアッコファミリーに対し「普通でいた方がいいと思う」と発言
デイリースポーツ
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松本人志が紅白歌合戦の顔ぶれに持論「マンネリでいい」
常連組が落選したことについて「ネットの意見を見すぎてる」と指摘
オリコンニュース
2016年11月26日
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和田アキ子がラジオで紅白落選の心境語る「今回は見たくない」
「今回は（紅白を）見たくない。とっとと海外に行きたい」とのこと
スポーツ報知
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和田アキ子の「紅白歌合戦」落選 水道橋博士が異論
世代交代について「和田アキ子さんは、永久に出続けるべきだ」とコメント
トピックニュース
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和田アキ子が紅白落選 声震わせラジオで心境「今は落ち着いてる」
「まぁ、結果ですから」としつつ、気持ちは「今は落ち着いている」と語った
オリコンニュース
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高畑充希の紅白出演が見送られた事情 和田アキ子を切るためだった？
和田側は同事務所の高畑充希と一緒に紅白出場を目指していたと芸能プロ幹部
東スポWEB