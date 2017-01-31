A LIFE 〜愛しき人〜
「A LIFE 〜愛しき人〜」は、2017年1月期のTBSドラマ。木村拓哉主演。
2017年3月30日
2017年3月21日
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「A LIFE」最終回で自己最高の視聴率16.0％を記録 有終の美を飾る
第8話の15.7％を上回る自己最高をマークし、有終の美を飾った
スポニチアネックス
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木村拓哉の騒動時期を支えた俳優の教え「孤独なときにこそ…」
「孤独なときにこそ、カッコよく生きろ」と田中が木村に説いたと映画関係者
女性自身
2017年3月16日
2017年3月13日
2017年2月27日
2017年2月26日
2017年2月23日
2017年2月20日
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「A LIFE」6話視聴率が15.3％とV字回復 自己最高をマーク
第3話、第4話と連続ダウンしたが、第5話で13.9％、第6話とV字回復した
スポニチアネックス
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菜々緒が悪女役オファーについてコメント「数倍嬉しいんです」
「悪女で求めてもらえるのはありがたいなと思う」と菜々緒
NEWSポストセブン
2017年2月16日
2017年2月11日
2017年2月8日
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太田光 木村拓哉主演ドラマの共演者への影響を指摘「気合が違う」
「役者の気合の入り方が違うんだよね、みんな！」と指摘
トピックニュース
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浅野忠信に植毛疑惑が浮上？ 「A LIFE」での不自然な生え際
何かあれば大声を出して荒ぶるだけで、小物感が際立つとコラムニスト
日刊ゲンダイDIGITAL
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「嘘の戦争」第5話の視聴率は11.5% 「A LIFE」と0.8ポイント差
第4話の視聴率が12.3％だった「A LIFE」に、0.8ポイント差まで迫った
スポーツ報知