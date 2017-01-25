2017年冬ドラマ
『2017年冬ドラマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年12月20日
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「監獄のお姫さま」最終回の平均視聴率が7.1％ 一度も2桁届かず
全話通しての最高は、初回と第2話の9.6％
日刊スポーツ
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井上真央主演「明日の約束」 最終回の平均視聴率は関東地区で5.9％
平均視聴率は関東地区で5.9％だったことが20日に分かった
スポーツ報知
2017年3月22日
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「カルテット」最終話に登場 謎の女性の正体が判明
クレジットに名前のあった岸茉莉という女優だったことが、取材で分かった
J-CASTニュース
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椎名林檎が「カルテット」最終回にカメオ出演？「謎の女性」役か
終盤のコンサートのシーンで客席にいた「謎の女性」が椎名との説が浮上
日刊スポーツ
2017年2月25日
2017年2月23日
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菜々緒が「A LIFE」で不憫すぎる女性を好演 同情の声集まる
19日の第6話では過去に家族を捨てた父親が病院に運び込まれる展開
Techinsight
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瑛太、「カルテット」出演を熱望「まだ出演依頼ないな」
21日に放送された6話について触れると「まだ出演依頼ないな」と投稿
日刊スポーツ
2017年2月12日
2017年2月11日
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秋元才加 「奪い愛、冬」のラブシーンが原因で胃炎に
4日放送の対談では、秋元才加が胃炎になったことを告白
スポニチアネックス
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松山ケンイチが木村拓哉のプロ意識を絶賛「対抗していかなければ」
木村が手術シーンで前室に行かず「執刀の立ち位置から動かない」ことを紹介
トピックニュース
2017年2月10日
2017年2月7日
2017年2月4日
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「左江内氏」堤真一と佐藤二朗のかけ合い 一発勝負のアドリブだった
堤真一とのかけ合いは本番のみの一発勝負だとコラムニストの木村隆志氏
NEWSポストセブン
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木村拓哉主演「A LIFE」 識者が「最大の失点ポイント」を指摘
最大の失点ポイントは「キムタクという中心軸を取り囲む配役」にあると指摘
NEWSポストセブン
2017年2月1日
2017年1月28日
2017年1月27日
2017年1月26日
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「東京タラレバ娘」第2話の平均視聴率は11.5％ 2桁をキープ
18日放送の初回は平均視聴率13.8％を記録し、2桁をキープしている
スポニチアネックス
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「東京タラレバ娘」2話ラストで急展開 早くも「Wラブシーン」
2話は榮倉奈々演じる山川香が昔の恋人と再会するというストーリー
モデルプレス