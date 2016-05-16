吉川美代子は1954年5月8日生まれ、神奈川県横浜市出身のフリーアナウンサー。キャスト・プラス所属。
フジのメイクルームで聞いた会話に、カルチャーショックを受けたと告白
デイリー新潮
「天然エピソード」としてネタ扱いしているケースが多いと女性誌ライター
日刊ゲンダイDIGITAL
週刊女性PRIME
仕事熱心な安住について「一生独身かと思ってました」とコメント
集英社オンライン
2回離婚を経験し、「ひとりでいるほうがラク」と思うという
CHANTO WEB
古巣・TBSの「オールスター感謝祭」が話題に上った際にもコメント
東スポWEB
J-CASTニュース
ベテランの吉川は、アシスタントの実力次第で番組が変わってくると言及
ABEMA TIMES
東京五輪の主催都市だが、五輪とコロナのことをあまり発信していないと指摘
デイリースポーツ
元TBSアナの吉川美代子氏は「彼女はプロですよね、年齢関係なく」と指摘
スポーツ報知
小林が新人のころに研修を担当したこともあり「すごく頑張り屋さん」と説明
スポニチアネックス
脱石炭を目指すとしたが、具体策を問われ「大臣に先週なったばかり」と回答
フリーで活躍できる場が増え、宇垣美里ら女子アナの退社が続いていると分析
アナウンサー試験での様子を紹介し、「私は評価しなかった」とピシャリ
ミニのワンピース姿で出演した関西テレビの竹上萌奈アナを一喝
「うつ伏せ状態のワニが公園の池で見つかりました」という原稿があったそう
トピックニュース
番組内でTBSがある赤坂の人気店を訪れ、旬の料理に舌鼓を打っていた吉川
すでに手術と抗がん剤治療を受け、術後の経過は良好という
脊山アナの写真集を見て「元アナウンサーって名乗らない方がいい」と一言