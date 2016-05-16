吉川美代子

吉川美代子は1954年5月8日生まれ、神奈川県横浜市出身のフリーアナウンサー。キャスト・プラス所属。

2025年2月14日

2024年4月8日

2024年2月2日

2024年1月7日

2023年8月1日

2023年7月28日

2022年7月26日

2021年10月1日

2021年6月14日

2021年5月31日

2020年11月14日

2019年9月27日

2019年8月10日

2018年8月25日

2018年7月1日

2017年4月28日

2017年3月12日

2017年2月20日

2016年5月16日