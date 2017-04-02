フルタチさん
『フルタチさん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月6日
2017年9月4日
2017年8月14日
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藤田ニコル、大人の偏見に持論展開 ネット上では共感の声が上がる
「最近の若い子は」という言葉に対し、「1番ムカつきます」と語った藤田
モデルプレス
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藤田ニコルが1番ムカつくこと 「最近の若い子は」と言われること
「最近の若い子は」と言われることが1番ムカつくと告白
トピックニュース
2017年8月3日
2017年6月12日
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徳光和夫が過去に山口百恵さんに放った失言「必ず破局が訪れる」
山口さんと三浦友和の熱愛について「必ず破局が訪れる」と発言したそう
トピックニュース
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軽部真一アナ 米大物女性歌手との特別な関係を明かす「僕だけ…」
1998年に独占インタビューをしてから、指名されるようになったそう
トピックニュース
2017年5月29日
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陣内智則と藤原紀香の結婚披露宴 つまみ出された同期芸人を明かす
同期のたむらけんじが、当時流行った獅子舞の姿で登場したという
トピックニュース
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三宅正治アナ 超豪華だった軽部真一アナの披露宴を語る
TUBEが生演奏し、高嶋ちさ子も伴奏に参加するなど豪華過ぎる披露宴
トピックニュース
2017年5月28日
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徳光和夫、結婚披露宴で問題発言の過去 丸岡いずみが猛抗議
丸岡の結婚式で、丸岡以外の日テレのキャスターは愛嬌がないと語った徳光
デイリースポーツ
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徳光和夫 結婚披露宴の司会ギャラが芸能界より凄いのは「お坊さん」と語る
これまで一般人含め500組を超える結婚披露宴の司会を務めたという徳光
スポニチアネックス
2017年5月14日
2017年5月8日
2017年5月7日
2017年4月23日
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内田恭子 局アナ時代に新聞ネタにもなった読み間違え
「すぽると」出演時、川上憲伸氏を「かわうえ」と読んでしまったと告白
スポニチアネックス
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神田愛花 NHK時代にアナウンス室長に怒られたのは「手ブラTシャツ」
海外のモデルが上半身裸で手ブラをしているTシャツを着ていたという
スポーツ報知