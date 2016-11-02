『ひるキュン！』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
歩道を歩いていた際、自転車の運転者に舌打ちされたことがあるそう
日刊スポーツ
15日放送の番組にビートきよしが中継で出演し、たけしの騒動に言及
トピックニュース
MCの田中みな実は、同番組の飲み会費用を全額支払っていたことが明らかに
ミスコンに出たからといって、アナウンサーになれるわけではないと説明
「（結婚への）段取りを踏むことを面倒くさがる男とは結婚しない」と田中
スポニチアネックス
理由を尋ねられた徳光正行は「最後の晩餐的なね」と自身の見解を語った
「男は理性がない」「浮気しない人を好きになれない」と告白
親のお金でとりあえずアメリカに行く、といった人が「一番キライ」だそう
元ほっしゃん。こと星田英利や木本が、加齢臭について自虐トークを展開
スポーツ報知
本番用の靴を履き忘れ、田中はサンダルのままスタジオまで来てしまったそう
アメーバニュース
ラジオのゲストとして、田中の方からイブの夜をリクエストしたそう
MCの田中みな実は、番組冒頭で「のっぴきならぬ事情でお休みです」と説明
海外旅行中にナンパされたことについて、「必然だったのかな」と振り返った