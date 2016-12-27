揺れる朴槿恵政権
韓国の朴槿恵大統領の知人女性らが逮捕された一連の事件をめぐり、朴大統領に対する国民の反発が強まっている。
2017年3月20日
2017年3月10日
2017年3月8日
2017年3月6日
2017年2月17日
2017年2月9日
2017年2月6日
2017年1月30日
2017年1月25日
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崔順実被告、捜査が不当だと報道陣に主張「自白を強いられている」
「朴槿恵大統領と（私は）経済共同体だと自白を強いられている」と崔被告
日テレNEWS NNN
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韓国の新党「正しい政党」 ひざまずき国民に向けて謝罪
鄭柄国代表ら指導部がひざまずき、国民に向けて謝罪をした
中央日報
2017年1月17日
2017年1月16日
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崔順実被告が弾劾審判に初出廷 朴槿恵大統領の演説文の修正認める
朴氏の演説文を修正したことは認めたが、国政への介入については否定
読売新聞オンライン
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韓国の特別検察官 サムスン電子副会長の逮捕状を請求
政府が同系列会社に協力した見返りに、崔順実被告の関連企業を支援した疑い
読売新聞オンライン
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崔順実被告が朴槿恵大統領の弾劾裁判に初出廷 利権めぐる疑惑を否定
自らが設立したとされる、財団への財閥からの出資について言及
日テレNEWS NNN
2017年1月11日
2017年1月8日
2017年1月5日
2017年1月3日
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崔順実被告 娘のチョン・ユラ容疑者逮捕に涙
韓国拘置所で娘の便りを聞いた崔順実被告は涙を見せたという
中央日報
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崔順実被告 朴槿恵大統領に「注射おばさん」を紹介したと認める
大統領の体が疲労したときに非公式診療を崔氏が引き受けたと崔被告の弁護人
中央日報