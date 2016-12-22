高樹沙耶逮捕
元女優の高樹沙耶こと、益戸育江容疑者が大麻所持の疑いで厚生労働省の麻薬取締部に現行犯逮捕された。
2017年12月29日
2017年8月13日
2017年5月16日
2017年5月5日
2017年5月4日
2017年4月30日
2017年4月28日
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高樹沙耶被告について中尾彬「昔から変、あいさつできない女優さん」
「昔から変な女優」「あいさつできない女優さん。みんなそう言う」と述べた
スポーツ報知
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高樹沙耶被告は女優復帰意向 テレビ局関係者「難しい」
高樹被告は週刊新潮に寄せた手記で、女優復帰の意向をみせた
日刊スポーツ
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高樹沙耶被告 大麻使用の理由は「更年期障害、親知らずの抜歯の痛み」
高樹被告は更年期障害、抜歯の痛みなどを理由に大麻を使用したという
スポニチアネックス
2017年4月27日
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高樹沙耶の会見がネット上で反響 ツイッターには批判的な投稿相次ぐ
医療用大麻について「まだ日本の中では麻薬といわれております」と反論
J-CASTニュース
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高樹沙耶被告に有罪判決 声を詰まらせ会見「逮捕で全てを失った」
懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された
ABEMA TIMES
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梅沢富美男 有罪判決の高樹沙耶被告に激怒「なめんのもいい加減にしろ」
手記で女優復帰を希望した高樹被告に、「なめんのもいい加減にしろ」と激怒
スポーツ報知
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高樹沙耶被告に大麻取締法違反の罪で有罪判決 懲役1年、執行猶予3年
懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された高樹被告
スポニチアネックス