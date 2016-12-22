高樹沙耶逮捕

元女優の高樹沙耶こと、益戸育江容疑者が大麻所持の疑いで厚生労働省の麻薬取締部に現行犯逮捕された。

2017年12月29日

2017年8月13日

2017年5月16日

2017年5月5日

2017年5月4日

2017年4月30日

2017年4月28日

2017年4月27日

2017年4月25日

2017年3月15日

2017年2月8日

2017年2月6日

2017年1月23日

2017年1月9日

2016年12月22日