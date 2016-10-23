宇都宮市の連続爆発
『宇都宮市の連続爆発』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月1日
2016年10月26日
2016年10月25日
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爆発で死亡した元自衛官のブログの書き込み 「車で突っ込もうと思った」
3月には「通行人にアクセル全開で車を突っ込もうと何度も考えた」と投稿
日テレNEWS NNN
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宇都宮市の連続爆発、犯行理由は娘の病気 容疑者の妹が証言
犯行理由を夫婦仲の悪化が原因ではと話し、きっかけは娘の病気と明かした
スポーツ報知
2016年10月24日
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72歳元自衛官「秋葉原のような事件を起こしたい」と書き込みか 妹が証言
容疑者は、秋葉原のような事件を起こしたいとネットに書き込んでいたという
livedoor
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宇都宮で爆発事件 容疑者が過去にSNSで訴え「冤罪DVを証明」
「命と引き換えに冤罪DVを証明するしかありません」と投稿していたとのこと
J-CASTニュース
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宇都宮市の爆死した元自衛官 包丁を持った娘に襲われたことも
99年に自衛官を定年退職後に娘が精神疾患者となり、家庭が崩壊したとのこと
東スポWEB
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宇都宮の爆発事件 現場から金属片の他に「ビー玉」が見つかる
現場から金属片のほかにビー玉などが見つかったことが判明
日テレNEWS NNN
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宇都宮市の連続爆発、容疑者の素顔 社会への怒りを募らせていた？
知人女性によると、元自衛官は口数が少なく、温厚な性格だったという
スポーツ報知
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宇都宮市の連続爆発 目撃者が「（胴体が）吹き飛んでいた」と証言
容疑者は公園に移動して、爆発物を使って自殺したとみられている
日テレNEWS NNN