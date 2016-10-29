日本シリーズ2016
『日本シリーズ2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月4日
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栗山英樹監督の采配を金村義明氏が称賛 広島とは「天と地の差」
「アッパレ以外の何物でもないですよ」「栗山マジックみたいな」とコメント
トピックニュース
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大谷翔平、初めての日本シリーズ 日本一までの8日間
第1戦は「8番・投手」で出場し、6回を5安打3失点で降板し敗戦投手となった
Sportiva
2016年11月1日
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栗山英樹監督が明かした日本シリーズの舞台裏 大谷翔平の起用法明かす
第1戦で登板し、翌日からも打者として大谷翔平を起用したことに言及
Sports Watch
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日本ハムのバースが退団の可能性示唆「メジャーの選択肢も気になる」
日本シリーズ史上初の救援登板で3勝をマークしたバースの来季去就は未定
スポニチアネックス
2016年10月31日
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日本ハムの優勝で「シャウエッセン祭り」 Twitterで話題
SNSで、陳列棚にシャウエッセンを山積みにしたスーパーの写真が投稿された
Jタウンネット
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大谷翔平 中田翔のおバカぶりに必死に笑いをかみ殺す
インタビューで「ヤボーって何？」と、野望の意味が分からず大谷に聞く中田
デイリースポーツ
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大谷翔平のサインミスに中田翔「なにしとんねん、コイツはと」
日本シリーズ第1戦の2回裏、ピンチの場面で大谷のサインミスで先制点を許す
Sports Watch
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日本シリーズの視聴率が昨年から大幅アップ 最終戦は関東でも25.1％
関東地区は第1戦の18.5％から始まり、第6戦で今シリーズ最高を記録
スポニチアネックス
2016年10月30日
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大谷翔平の移籍にMLB球団も注目 米メディア「世界最高の投手」と断言
米メディアは「世界最高の投手」と断言し、ファンも容易に受け入れると予想
フルカウント
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広島ジャクソンを「壊した」 日本ハム西川遥輝のリードオフマンの働き
8回の攻防について「ジャクソンを『壊した』のは西川でしたね」とコメント
フルカウント
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武田勝の「俺のために優勝しろ」は思いつき 反響の大きさに自身も驚き
「俺のために優勝しろ」というフレーズは、円陣で披露した思いつきのネタ
スポニチアネックス
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広島ではカープへの感謝セール「頑張ってくれてありがとう」の声も
広島市内のデパートで1週間開催され、今シーズンの余韻はしばらく続きそう
日テレNEWS NNN
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張本勲氏が広島の緒方孝市監督の采配に苦言「黒田でいいんですよ」
第6戦の8回表に日ハムが勝ち越した後のジャクソンの続投に言及
デイリースポーツ
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張本勲氏 大谷翔平が17、8勝して今年の打撃なら「大あっぱれ」
大谷翔平については、「（投手として）10勝は物足りない」と指摘
スポニチアネックス
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大谷翔平をネクストサークルに立たせたワケ 栗山英樹監督が明かす
「次が翔平なら回したくないと思って制球が甘くなると思った」と明かした
スポニチアネックス
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広島の緒方孝市監督が肩落とす 4番手ジャクソンの継投は「判断ミス」
緒方孝市監督は「ファンの方に申し訳ない。監督である私の責任」とコメント
スポニチアネックス
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日本ハムの陽岱鋼が揺れる胸中を明かす FA宣言なら争奪戦必至
行使を正式に球団に申し入れる見込みだが「残りたい気持ちもある」と話す
スポニチアネックス
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大谷翔平の「脅かし」が効いた？ 野村克也氏「こういう手はよく使う」
8回、大谷翔平の代打準備に、広島のジャクソンが気になっていた様子に言及
BASEBALL KING