『電通社員の過労自殺』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
母親が手記を公表し、娘の死後に労働環境の改善が進んできたと吐露
読売新聞オンライン
母親は手記を公開し、「いまだにたくさんの人が犠牲になっている」と主張
FNNプライムオンライン
ある広告代理店では事件のことを「まつられた」と表現する社員もいたそう
弁護士ドットコム
長時間労働以外に、職場での「いじり」も自殺の要因に挙げられている
現代ビジネス
新入社員の過労自殺を受け、電通は労働環境改善に着手している
ライブドアニュース速報
大企業に対して「たった50万円の罰金というのはどうなのか」とコメント
キャリコネニュース
労災認定されても、遺族が明かさない限り、公表される運用にはなっていない
検察側は労働者の心身を顧みない姿勢と指摘し、罰金50万円を求刑
日テレNEWS NNN
22時退社の徹底により、クライアントから反発を食らうようになったとのこと
東京労働局が書類送検した本社の幹部数人については、不起訴となる見通し
電通は社員の家族が相談できる「ファミリーホットライン」を開設
月100時間働けば経済成長すると思うのは間違いなどと、問題点を指摘
トピックニュース
期間は2015年11月からの1年間で、労働基準法違反の捜査としては異例の規模
「社長1人の引責辞任ですむ話ではないと考えている」と述べた
livedoor
はあちゅうは現役の電通社員から聞いた話として、社員の現状を語った
ABEMA TIMES
22時にオフィスを強制消灯することに対し、高校3年生の自習のようだと指摘
サーチナ
電通によると、勤務時間の過少申告をしたと証言する社員もいたという
肝である海外事業が「うまくいっている」と投資家が見ているためだと筆者