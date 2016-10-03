大阪すし店の「わさび寿司」騒動
『大阪すし店の「わさび寿司」騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年12月30日
2016年10月17日
2016年10月16日
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むしろ今回の件で応援？大阪の「わさび大盛り寿司屋」が騒動後も盛況の理由
「今回の件で、店側を応援する人が少なくない」と飲食店関係者
NEWSポストセブン
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観光するのに最高の場所 韓国人が大阪を好むワケ
最もよく挙げられる理由は「街や人々の雰囲気が韓国に似ている」こと
サーチコリアニュース
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外国人へのわさび寿司騒動 韓国ジャーナリストが「市場ずし」に報復
外国人へのわさび寿司騒動が起きた同店に、同ジャーナリストはアポなし訪問
東スポWEB
2016年10月12日
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韓国で「大阪は危険」報道が過熱 総領事館が注意を呼びかける事態に
寿司店の「わさびテロ」や、バス車掌の差別的発言なども騒がれている
J-CASTニュース
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大量のわさび寿司提供で問題になった寿司店 わさび抜き寿司で波紋に
今度は韓国人に、さび抜きのすしが出されているとの「告発」が出ている
Record China
2016年10月5日
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観光庁の8年前のマニュアル 「中国人にはわさびをたっぷり」と記載
観光庁が8年前に発表した「外国人客への対応マニュアル」が注目されている
J-CASTニュース
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加藤浩次 「わさび寿司」騒動での釈明を疑問視「絶対おかしいと思う」
多くの観光客がわさび増量を求めたため、多く入れていたと店長は釈明した
トピックニュース