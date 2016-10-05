2016年ノーベル賞
『2016年ノーベル賞』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月16日
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松本人志がノーベル文学賞に疑問 「ノーベルと何の関係があるのか」
「ノーベルと文学賞は何の関係があるのか！？」と、関係性への疑問を吐露
トピックニュース
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和田アキ子が日本の国民性に疑問「外国の人がほめると必ず乗っかる」
日本メディアが毎回流すボブ・ディランの代表曲が売り切れたという話を紹介
トピックニュース
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ボブ・ディランいまだ沈黙 「ノーベル賞」授与伝えられず
受賞発表から丸2日が過ぎても、沈黙を貫いていることが分かった
スポーツ報知
2016年10月15日
2016年10月14日
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ボブ・ディランめぐる日本経済新聞の見出しが物議「ロックを舐めている」
「ロックを芸術に高めた ボブ・ディラン氏ノーベル賞」という見出し
J-CASTニュース
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茂木健一郎氏のノーベル賞への反応 過去の発言を掘り起こされツッコミ
ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞に対し、「画期的」など興奮気味に発言
J-CASTニュース
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ボブ・ディランを否定…かつての国語教師に放った「嫌味」が拡散
ボブ・ディランの歌詞集を読んでいると、「くだらない」と言われたそう
トピックニュース
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おぎやはぎがハルキストに「何で好きなのに思いやりがないの？」
小木博明は「（村上氏）本人が恥ずかしくてしょうがないよ」と指摘した
トピックニュース
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小室哲哉 ボブ・ディランのノーベル文学賞をTwitterで予言
過去に「ボブディランに取って欲しい。いろんな事が起こる気が」とツイート
デイリースポーツ
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村上春樹氏がノーベル文学賞逃す…ハルキストたちは落胆
鳩森八幡神社に集まった約200人の「ハルキスト」から大きなため息が漏れた
デイリースポーツ
2016年10月13日
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村上春樹氏がノーベル賞を取れない理由 大手紙が指摘
村上氏は商業主義的な作家とみなされ、審査員の好みとのズレを指摘
J-CASTニュース
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ノーベル文学賞 米ミュージシャンのボブ・ディランに授与
有力候補として名前があがっていた村上春樹氏は、またしても受賞を逸した
スポーツ報知