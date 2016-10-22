ドラフト会議2016
『ドラフト会議2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年12月22日
2016年11月25日
2016年11月11日
2016年11月9日
2016年11月5日
2016年11月2日
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日本ハムGM補佐が明かす山口裕次郎6位指名の真意 3位以上と同等に評価
野手獲得をしなければいけなかったので、3位以上で指名しなかったという
東スポWEB
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日本ハムが入団拒否の山口裕次郎への指名挨拶を発表 4日に履正社高校で
山口はドラフト後も、入団拒否の姿勢は変わっていない
スポーツ報知
2016年10月31日
2016年10月27日
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阪神の「ドラフト会議戦略」の真相 佐々木千隼を指名しなかったワケ
大山悠輔を1位指名する球団が他にあるという情報で方針を変えたそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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大谷翔平に「一人だけレベルが違う」 日本ハムドラ3の高良一輝が感激
「今日でもっと（プロの）自覚を持たないといけないと思った」と話した
スポニチアネックス
2016年10月26日
2016年10月25日
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阪神ドラフト7位指名の長坂拳弥に珍指令が下る「矢野2世になるな」
大学の大先輩でもある矢野燿大氏は、長坂に「矢野2世になるな」との珍指令
スポニチアネックス
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阪神タイガースの坂井信也オーナー ドラフト戦略にダメ出し
「来年すぐにどうや、こうやというドラフトではなかった」と指摘
スポーツ報知
2016年10月24日
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リャオ・レンレイを巨人が7位指名 ドラ1しのぐ勢いで興味津々
大柄ぶりに「これだけ大きいと何か期待してしまう」という声もあがったそう
東スポWEB
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山口裕次郎を日ハムが指名も…なぜ入団拒否の可能性が浮上したのか
下位指名では待遇に差があり、力を発揮できずに埋もれてしまう選手も多い
フルカウント
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日本ハムが強行指名した山口裕次郎 ネットで球団のやり方に疑問も
山口はドラフト前、4位以下であれば社会人野球に進む方針を示していた
デイリースポーツ
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日本ハムから6位指名された履正社の山口裕次郎 入団拒否へ
4位以下の指名の際はJR東日本に進む意向を事前に示していたと岡田龍生監督
スポーツ報知