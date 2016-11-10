アンジェリーナ・ジョリーがブラッド・ピットとの離婚を申し立てたと米メディアが報じた。
この際の報道についてローリングストーン誌の共同設立者が回想録で明かした
ナリナリドットコム
相手は29歳年下のドイツ人モデルで、2019年11月から交際かと報道も
Techinsight
だが金銭面での合意に至らず、離婚は正式には成立していないという
マイナビニュース
仏誌のインタビューでこのほど、当時の心境について初めて赤裸々に語った
日刊スポーツ
米紙によると、離婚成立前に法的にシングルになることを認められたそう
裁判で勝つため、ブラピの過去のわいせつ事件を公にしようとしているそう
「離婚争いはプライベートにしておくべき」とするブラッド・ピットが激怒
離婚申請中の夫ブラッド・ピットに対し、養育費の支払いを要求したそう
相手はアンジーとよく似た美人で、グレース・ケリーの孫娘にあたるそう
イギリス紙の取材に「シングル生活は楽しくない」「辛いだけ」と本音を吐露
ある情報筋は「離婚協議はいったん保留にした」と証言しているという
16日の記者会見ではジャケットとズボンのサイズが合わずダブダブだったそう
東スポWEB
アンジェリーナ・ジョリーと直接会話をし、子ども達にも会っているという
意見を一変させたアンジーに対し、ネットを中心に批判が殺到
ピットは16年、裁判で争っている詳細な内容を公にしたとしてジョリーを非難
子どもにスキーをさせたりしていたが、ブラッド・ピットの姿はなかった
アンジェリーナ・ジョリーが、ブラッドを嫌うよう仕向けたと感じたよう
米芸能サイトは、ブラピと長男の親子ゲンカはなく口論もなかったと報道
9日、調査が終了し、容疑が晴れたことが明らかになったという
ブラッドがその場に現れることは、事前に知らされていなかったという