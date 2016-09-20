DeNA三浦大輔が引退を表明

DeNAの三浦大輔が、2016年シーズンで現役を引退することを表明した。

2016年10月20日

2016年10月2日

2016年10月1日

2016年9月30日

2016年9月27日

2016年9月24日

2016年9月22日

2016年9月21日

2016年9月20日