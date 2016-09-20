DeNA三浦大輔が引退を表明
DeNAの三浦大輔が、2016年シーズンで現役を引退することを表明した。
2016年10月20日
2016年10月2日
2016年10月1日
2016年9月30日
2016年9月27日
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横浜DeNAの三浦大輔が引退へ 現役生活の支えとDeNAに残したいモノとは
現役生活の支えに「もっとうまくなりたい」という想いがあったことを挙げた
フルカウント
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横浜DeNAのラミレス監督 引退表明の三浦大輔に非情采配を予告
シーズン最終戦で三浦が先発予定だが、チームの勝利を最優先するという
デイリースポーツ
2016年9月24日
2016年9月22日
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三浦大輔が雨天中止を謝罪するアナウンス ファンから拍手沸き起こる
横浜スタジアム周辺にはチケット払い戻しなどを求めるファンが行列
フルカウント
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今季で現役引退のDeNA三浦大輔 次期監督としての揺るぎない立場
三浦は一旦、チームを離れるが「次期監督としての立場は揺るぎない」とOB
日刊ゲンダイDIGITAL
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引退表明したDeNA三浦大輔に敬意 ラスト登板は選手全員「18」背負う
24日の巨人戦で、三浦の背番号「18」を選手全員で着用することが決定
スポーツ報知
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DeNA三浦大輔が「番長の美学」を語る 後輩たちに背中で訴えたかったこと
投手の場合はマウンドに上がるまでの準備が大切で、周囲も見ていると話す
東スポWEB
2016年9月21日
2016年9月20日
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DeNA三浦大輔、人気の自撮りと共にブログを更新 ファンからコメント殺到
恒例の挨拶とともに、晴れやかな表情の自撮りも見事に決まっている
フルカウント
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村田修一、三浦大輔の引退に言及 「よく飯にも連れて行ってもらった」
三浦とは、自身が横浜に在籍していた2003〜11年にともにプレーしていた
デイリースポーツ
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DeNA三浦大輔が引退 来季からの「球界最年長選手」は黒田博樹ら世代に
来季から「球界最年長選手」となるのは、1974年〜1975年に生まれた世代
BASEBALL KING
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DeNAの三浦大輔が引退を表明 ファンへのメッセージを求められ涙
引退を惜しむファンへのメッセージを求められると、目に涙を浮かべる一面も
スポニチアネックス