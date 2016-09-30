広島カープのリーグ3連覇
『広島カープのリーグ3連覇』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年9月27日
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広島カープが球団初の3連覇 地元視聴率は平均54.0％、瞬間最高68.8％
生中継したテレビ新広島の地元視聴率は平均で54.0％だと判明した
スポニチアネックス
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丸佳浩が2年連続MVP候補に挙がる活躍 要因は「丸ノート」
要因の1つは、2015年から打席後にベンチで付け始めた「丸ノート」
スポニチアネックス
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丸佳浩や松山竜平ら主力が続々FA権獲得 広島幹部「頭が痛いよ」
来季以降も投打の主力が権利獲得を見込まれるため、球団オーナーは苦笑い
スポニチアネックス
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広島のオーナー「衣笠さんの力があった」訃報翌日から首位独走
広島は4月23日にOBの衣笠祥雄氏が死去し、翌24日には首位に浮上して独走
スポニチアネックス
2018年9月26日
2017年9月19日
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つば九郎がブログで広島カープを祝福 鈴木誠也と赤松真人の姿に安堵
「あかまっちゃん、せいやくんも、すがたがみれて、ほっとしました」と報告
スポニチアネックス
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杉原杏璃、自作の「新聞紙ビキニ」姿で広島の連覇をお祝い
2016年のリーグ優勝時、新聞各社の優勝紙面を使ったビキニ
ABEMA TIMES
2017年9月18日
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緒方孝市監督の胴上げ 事前に回数の打ち合わせせず「11回」に
打ち合わせはなく、最初は連覇の「2」との話もあったと高信二ヘッドコーチ
デイリースポーツ
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広島カープの選手たちがビールかけ 赤松真人も喜び「何回やってもいい」
新井貴浩は「（日本一で）もう1回、ビールかけをしたい！」とコメント
スポーツ報知
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広島カープの緒方孝市監督が連覇に涙 ファンと選手に何度も感謝
緒方孝市監督は試合が終了した瞬間にベンチで思わず涙
フルカウント
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広島カープ連覇に鯉党芸能人が歓喜 有吉弘行は「最高です！」とツイート
有吉弘行はTwitterで、「最高です！さあクライマックスも！」とツイート
スポニチアネックス
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広島カープが37年ぶりにセ・リーグ連覇 阪神との直接対決を制す
2年連続8度目となる優勝と、37年ぶりとなるセ・リーグ連覇を達成
スポニチアネックス
2017年1月2日
2016年11月5日
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広島の優勝パレードに31万人3千人集結 3キロの沿道がファンで真っ赤に
31万3000人のファンが詰め掛け、約3キロの沿道はファンで真っ赤に染まった
東スポWEB
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広島カープで開花したジョンソンの左腕 カブス優勝の立役者が成功を祝福
沢村賞を受賞した広島のジョンソンの活躍に「それは良かった」と喜び
スポニチアネックス