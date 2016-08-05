小倉優子の夫に不倫報道
小倉優子の夫・菊池勲氏が、アイドル女性の自宅へ通う様子を週刊文春が報じた。
2017年7月21日
2017年3月31日
2017年3月2日
2017年2月28日
2017年2月26日
2016年12月21日
2016年11月23日
2016年11月14日
2016年9月17日
2016年8月31日
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「ユルリラポ」が解散 小倉優子の夫と不倫疑惑の馬越幸子が所属
馬越は小倉優子の夫との不倫疑惑を報じられ、事務所に契約を解除されていた
スポーツ報知
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夫の不倫報道から1カ月 小倉優子を直撃「私自身にも反省する点が…」
「私自身も反省する点があったと思う」と自宅前で記者の直撃に返答する小倉
女性自身
2016年8月14日
2016年8月10日
2016年8月8日
2016年8月7日
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松本人志 小倉優子の夫の不倫に言及「有名人と結婚する人は腹をくくれ」
松本は、「有名人の女性と結婚する人は腹をくくらないといけない」と指摘
デイリースポーツ
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小倉優子 夫の不倫に激怒も離婚を先延ばしにした理由は？
後輩タレントとの不倫報道に「面目丸つぶれ」と事情通は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年8月5日
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小倉優子の夫と不倫疑惑 馬越幸子が脱退したユルリラポが3人でライブ
馬越がグループを脱退した形となり、5日のイベントには3人で参加した
スポーツ報知
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小倉優子は夫を過信していた？ おぎやはぎ矢作兼が証言
過去に矢作は美容師は遊び人と冗談で指摘するも、小倉は否定したそう
トピックニュース
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小倉優子の夫と不倫疑惑のある馬越幸子の変貌ぶり おぎやはぎが指摘
当初は素朴な感じだったが、次第に馬越の風貌に変化が生じていったそう
トピックニュース
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小倉優子 夫の不倫報道「自粛懇願」もスルーされ今後の仕事に悪影響か
事務所による報道の自粛懇願も無視され、仕事への悪影響は必至と関係者
日刊ゲンダイDIGITAL