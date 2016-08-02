山本圭壱「めちゃイケ」で地上波復帰
山本圭壱が7月30日の「めちゃイケ」で、10年ぶりに地上波テレビ復帰を果たした。
2019年3月30日
2016年10月4日
2016年9月1日
2016年8月24日
2016年8月13日
2016年8月8日
2016年8月7日
2016年8月6日
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ナイナイ岡村隆史 極楽とんぼ山本圭壱に「何かあったら頼む」
極楽とんぼの山本圭壱が親身になってくれたといい、頼もしかったという
デイリースポーツ
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加藤浩次が「めちゃイケ」で極楽とんぼの「最後の日」を激白
2006年7月18日に山本圭壱が騒ぎを起こしたとマネジャーから電話があった
デイリースポーツ
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ナイナイ岡村隆史 休養中に極楽とんぼ山本圭壱から来たメールの内容
2010年の休養時、山本から「大丈夫か、しっかり休め」とメールがきたと告白
スポーツ報知
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ココリコ遠藤章造 極楽とんぼ山本圭壱と一緒にいるイメージで引退も覚悟
仕事がなくなる可能性があると家族に告げ、覚悟を決めていたことを回想
スポニチアネックス
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極楽とんぼ山本圭壱「めちゃイケ」新メンバーオーディションに参加していた
2010年の新メンバーオーディションに山本は参加していたという
スポニチアネックス
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極楽とんぼの山本圭壱が復帰した「めちゃイケ」 不自然なテロップの真相
番組中には山本の復帰の経緯を説明するテロップが何度か流された
東スポWEB
2016年8月5日
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極楽とんぼ山本圭壱がラジオで「めちゃイケ」復帰に言及
「感謝しかないです。懺悔と感謝です。腐るな諦めるなですよ」と話した
デイリースポーツ
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極楽とんぼの復活で「おぎやはぎのメガネびいき」が終了か？ 矢作兼が示唆
矢作兼は、極楽とんぼ復活の影響で「メガネびいき」が終わる可能性を指摘
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