天達武史は、日本の気象予報士。神奈川県立津久井浜高等学校卒業。御茶ノ水美術専門学校デザイン科卒業。 日本気象協会所属。愛称は「アマタツ」。神奈川県出身、1975年4月18日生まれ。
気象予報士の天達武史氏に対するイジリに、ネット上で「不快」などの声が
週刊女性PRIME
「賽銭泥棒が現れまして」「住職さんが取っ組み合いみたいになった」と説明
デイリースポーツ
海が荒れれば引き返す条件だったとの説明に、天達武史氏は怒りを露わに
FNNプライムオンライン
「アーチ雲」といい、出現すると積乱雲が発達している証拠になるという
気象予報士の天達武史氏は「こんなに大きな暴風域は見たことなくて」と説明
スポーツ報知
天達武史、木原実、森田正光、依田司のことを指し、情報番組などに出演中
日刊ゲンダイDIGITAL
爽やかさを兼ね備えた、「グッド！モーニング」の依田司氏が初の首位に
オリコンニュース
最近は天気の変化が大きいため、冒頭からスタジオ入りすることになったそう
1位は「あまたつ」こと天達武史で、男女年齢問わず幅色広い世代から支持
初の1位は、そらジローを相棒に「会いにいける」キャスターの「木原実」