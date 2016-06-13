優香と青木崇高が結婚
優香と青木崇高が結婚を発表した。
2019年12月11日
2019年11月20日
2017年3月4日
2016年8月16日
2016年7月29日
2016年6月28日
2016年6月25日
2016年6月24日
2016年6月14日
2016年6月13日
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優香が青木崇高との結婚を発表 親友の磯山さやかが嬉し泣き
親友の磯山さやかは、「嬉しすぎて泣いてます笑」とツイート
日刊スポーツ
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優香の結婚相手は青木崇高だった 女性ファンから悲鳴
ワイルドな風貌と魅力的な演技が人気で、Twitterで女性から悲鳴があがった
J-CASTニュース
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優香を射止めた青木崇高の伝説 5大陸制覇で心境の変化も
2015年にオーストラリアに行って5大陸を制覇し、結婚への思いが湧きでた
デイリースポーツ
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優香の結婚相手である青木崇高 笑福亭鶴瓶に結婚を示唆していた
「A-Studio」で「1人でやることはやったなと思った」と笑福亭鶴瓶に吐露
デイリースポーツ
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優香の結婚相手が俳優の青木崇高であることが判明 ドラマで共演も
複数の関係者の話を総合すると、2人は1月の「ちかえもん」で共演し意気投合
スポーツ報知
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優香と結婚報道の「同世代俳優」 ヒントに合致する最有力候補は
ヒントに合致する中から、速水もこみちらの名前を挙げる情報番組もあった
ナリナリドットコム
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優香が同世代の俳優と6月中にも結婚へ 15年から真剣交際
15年から交際しており、優香の誕生日である27日の婚姻届提出が最有力だそう
日刊スポーツ