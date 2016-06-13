米ナイトクラブで銃乱射事件
2016年6月12日未明、米フロリダ州のナイトクラブで銃撃事件が発生した。
2016年6月21日
2016年6月16日
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銃事件容疑者 乱射中にFacebook投稿「イスラム国への空爆に対する復讐」
容疑者は乱射の直前と最中にFacebookで投稿や検索をしていた
読売新聞オンライン
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銃乱射事件 全米各地からセラピー犬が派遣され、被害者を癒す
被害者や遺族の心を癒すため、全米各地からセラピー犬が派遣された
Techinsight
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フロリダ銃乱射事件を称賛「ゲイ減ってよかった」 牧師の発言が波紋
バプテスト教会の牧師が、同性愛者を減らしてくれたおかげで安全な街と発言
Techinsight
2016年6月15日
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銃乱射事件 容疑者の妻が襲撃やめるよう説得していた
妻の運転で現場を訪れ、その際に妻が襲撃をやめるよう説得していたという
日テレNEWS NNN
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フロリダ銃乱射事件 FBI、テロは一匹狼型の犯行との見方強める
FBIは13日、テロ組織とは関係のない犯行との見方を強めていると明かした
読売新聞オンライン
2016年6月14日
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フロリダ銃乱射 容疑者の父「同性愛者は神によって裁かれるべき」と発言
事件の翌朝の動画で、同性愛者を「神によって裁かれるべき」と述べている
Techinsight
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米フロリダ州の銃乱射容疑者 ディズニー・ワールドも下見か
容疑者は、襲撃先選定のために複数の場所を下見した可能性があるという
読売新聞オンライン
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フロリダ州の49人が死亡した銃乱射事件 爆弾で壁に穴をあけ人質を救出
犯人は人質を取って立てこもり、警察が爆弾で壁に穴をあけ救出したと判明
日テレNEWS NNN