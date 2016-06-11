三遊亭円楽の不倫報道
『三遊亭円楽の不倫報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年11月14日
2017年11月13日
2016年12月18日
2016年7月27日
2016年7月21日
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三遊亭円楽 謝罪会見後に夫婦で周囲を騒然とさせた過去
円楽は不倫報道への謝罪会見した当日、妻と一緒に焼き鳥屋に行ったという
トピックニュース
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笑福亭鶴瓶 不倫報道直後の三遊亭円楽の妻に驚き
鶴瓶が不倫報道を受けた円楽に電話をすると「嫁と代わる」と告げられたそう
トピックニュース
2016年7月10日
2016年7月3日
2016年6月26日
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三遊亭円楽の謝罪会見 唯一「帝国ホテル」がNGワードだった？
報道陣に、会場が「帝国ホテル」ということは触れないでと言っていたという
NEWSポストセブン
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三遊亭円楽 馴染みの店に妻と愛人を交代で連れて行っていた？
「奥さんと一緒のことも。例の不倫相手を連れてくることが多かった」と店長
デイリー新潮
2016年6月22日
2016年6月19日
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三遊亭円楽 不倫騒動前に収録した「笑点」で自虐ネタ
「あら円楽さん、笑点やめたの？」という答えで場内を爆笑させた
デイリースポーツ
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三遊亭円楽 会見から風向きが一転し、視聴者からのクレームが増加
「笑点」放送前後に視聴者からクレームが入るようになったと日テレ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年6月14日
2016年6月13日
2016年6月12日
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マスコミから笑いも 不倫騒動で三遊亭円楽だけが違う3つのナゾ
マスコミが吹き出す一幕もあり、ベッキーやファンキー加藤らとは違う雰囲気
日刊ゲンダイDIGITAL
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三遊亭円楽の不倫報道 「毒舌＆腹黒キャラ」への影響に懸念
不倫を気にするような声が上がれば腹黒キャラも鳴りを潜めるしかないという
東スポWEB