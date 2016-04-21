『手倉森ジャパンのOA枠』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
塩谷は一直線でゴールに突き刺す「キャノンFK」を武器にしている
東スポWEB
「ストライカーとしての資質は高いのに欲がなさ過ぎる」と記者は指摘した
日刊ゲンダイDIGITAL
報道が出た6月中旬に、「よく考えて決断したい」と慎重な姿勢を見せていた
ゲキサカ
負傷離脱していた中島翔哉ら故障組も復帰し、五輪本大会のメンバーを目指す
デイリースポーツ
25日のJリーグ第1ステージ終了を待って最終決定を下す可能性を示唆
A代表は9月にＷ杯最終予選が始まるため、議論はすでに終わっているという
範囲の広さが魅力の大久保嘉人、正確なキックができる清武弘嗣
スポーツ報知
手倉森誠監督は、課題の得点力不足を解消するベテランストライカーに期待
北京と同じく、使おうとして使えないことは起こり得ると認識しているそう
日本サッカー協会の霜田正浩は、本田圭佑ら欧州組の招集を断念する見通し
レスターに所属している岡崎慎司だけを招集するのが最良との声がある
長友佑都や岡崎慎司らの招集は、「難しいかもしれない」と話した
現段階では、レスターの岡崎慎司とインテルの長友佑都が候補に浮上している