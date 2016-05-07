レスターのプレミアリーグ初優勝
レスター・シティがクラブ創設132年目でプレミアリーグ初優勝
2017年10月14日
2016年8月6日
2016年5月27日
2016年5月25日
2016年5月19日
2016年5月18日
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レスター 恒例の慰安旅行「今回はまったく別物で凄い」
シーズン後恒例となっているビチャイオーナーの母国であるタイへの慰安旅行
スポニチアネックス
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岡崎慎司がレスター優勝記念パレード「偉業改めて実感」
岡崎慎司は「チームとしてすごいことをしたんだなと実感した」と喜んだ
スポーツ報知
2016年5月17日
2016年5月11日
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来季CL出場のレスター クラブ史上最高額でスペイン人FW獲得か？
デポルティーボに所属するルーカス・ペレスの獲得を望んでいるという
SOCCER KING
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レスター ファン選出MVPはマフレズ、ベストゴールはヴァーディ
サポーター選出のMVPにはアルジェリア代表のマフレズが名を連ねた
SOCCER KING
2016年5月10日
2016年5月8日
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岡崎慎司、優勝トロフィー掲げ喜び「信頼し合えた」
試合後の優勝セレモニーでは、岡崎慎司もトロフィーを掲げて喜びに浸った
読売新聞オンライン
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王者レスター、ピッチも美しい芝模様でチャンピオン仕様に
グラウンドキーパーが、星とダイヤモンドをピッチ上に描き出した
Qoly
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レスター優勝祝いでボチェッリ熱唱、世界的歌手が岡崎慎司と握手
試合前には、レスター優勝祝いで世界的歌手のボチェッリが熱唱
Sports Watch
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岡崎慎司は「理屈を超えたね」 セルジオ越後氏も珍しく褒め称える
「こんな謙虚な人もいない」「外務省が彼を表彰してもいい」と称賛
Sports Watch
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岡崎慎司が所属するレスターがハリウッド映画化か？
この偉業を映画にしようと、ハリウッドで関係者が動き始めたと報じられた
東スポWEB