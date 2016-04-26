前田健さん死去
『前田健さん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年5月4日
2016年5月3日
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山田邦子が前田健さんに別れの言葉 「ずっと具合悪そうだった」とも綴る
「朝、マエケンにバイバイ言って来た」と告別式に参列したことを報告
東スポWEB
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山田邦子 前田健さんの生前の印象「ずっと具合悪そうだった」
「変な奴だけどいい奴で、でもずっと具合悪そうだった」と生前の印象を告白
スポニチアネックス
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前田健さんの通夜にタレント仲間ら約700人が参列 堺正章など
主な参列者は、堺正章、高橋克典、松平健、南野陽子、田村淳など
スポーツ報知
2016年5月2日
2016年5月1日
2016年4月30日
2016年4月29日
2016年4月28日
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カンニング竹山 親友・前田健さんの急死に悲痛「1人じゃね〜か」
コンビが健在だったときから、前田さんは「カンニングのよき理解者」と竹山
デイリースポーツ
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前田健さん、出会い系アプリで恋人探していた 繊細な一面に憶測
最近はゲイ専門の出会い系アプリで積極的に相手探しをしていたという
東スポWEB
2016年4月27日
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前田健さんの「遺作」となったロンハー 放送求める声が殺到
ネットでは「笑顔をもう一度観たい」「何とか放送して」との意見が殺到した
J-CASTニュース
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前田健さんは「楽屋で寝ているようだった」 はなわが明かす
前田さんの実家へ弔問に訪れたはなわは、前田さんと再会
デイリースポーツ
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前田健さんの急死 「心臓悪い人走らせたりするなよ」「労災では？」の声も
前田さんは倒れる数時間前に「ロンドンハーツ」のスポーツ企画の収録に参加
東スポWEB
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前田健さん急死 不整脈の手術受ける予定だった
はなわが27日の番組で前田さんは不整脈の手術を受ける予定だったと明かした
スポニチアネックス
2016年4月26日
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松浦亜弥が前田健さんに追悼のコメント「モノマネ嬉しかったです」
「モノマネをしてくれて、楽しく話題にしてくれて嬉しかった」とした
デイリースポーツ
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前田健さん死去、ロンブー田村淳がロンハー収録時の様子を明かす
「収録で一緒でした…楽しそうで、元気そうに見えたのですが」と投稿
スポーツ報知
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宮根誠司氏 倒れる前まで収録に参加していた前田健さんの心境を推測
倒れる前まで収録に参加していたことにタレントは無理をしてしまうと述べた
トピックニュース
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前田健さんが死去 死因は虚血性心不全と所属事務所が発表
死因は虚血性心不全だったと所属事務所が発表した
スポーツ報知
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前田健さんの最後のテレビ収録 現時点では放送は未定に
テレビ朝日は、前田さんからの説明はなく、持病は把握していなかったという
スポニチアネックス
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前田健さん死去 直前に立ち寄った飲食店の店員「顔色が悪かった」
倒れる直前、前田さんは飲食店で食事をしていたことをTwitterに掲載
日テレNEWS NNN