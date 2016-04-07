前田健太のデビュー戦
『前田健太のデビュー戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年4月9日
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前田健太、試合後は祝福の嵐に対応「やっぱりうれしい」
試合後の祝福の嵐に「やっぱりうれしいことですね」と喜びを露わにした
スポーツ報知
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前田健太のチーム1号 ドジャース公式サイトはジョーク交え絶賛
ドジャース公式サイトは、監督がステーキをご馳走する約束をしていると紹介
スポニチアネックス
2016年4月8日
2016年4月7日
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前田健太のHRにドジャース同僚も大喜び メジャーの「洗礼」も失敗
6回5安打無失点4奪三振無四球の快投で、初HRも放つ活躍を見せた
フルカウント
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カーショー 「彼は何でもできてしまう」 前田健太のHRに賛辞
エースのカーショーは「打つ方の才能もあると思っていた」とコメント
スポニチアネックス
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前田健太、デビュー戦で快投 6回無失点で降板
初回に4点の援護を得た前田は、4回には自らの初本塁打で1点を追加
スポーツ報知
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前田健太、デビュー戦で初ホームラン 米国で「祭り」状態に
今季チーム初となる本塁打を祝福され、米国で「マエケン祭り」が起きている
フルカウント
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前田健太、メジャー戦で本塁打 過去には「PLの4番でした」とも発言
前田はPL学園時代に4番を張り、高校通算27本の本塁打を放った
BASEBALL KING
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前田健太、デビュー戦でメジャー初本塁打 敵地は大盛り上がり
スタジアムは大盛り上がりで、前田も驚いた表情でダイヤモンドを一周した
フルカウント
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前田健太がメジャーデビュー 第2打席でソロ本塁打放つ
4回には先頭打者で打席に立ち、カウント0−2から左翼にソロ本塁打を放った
スポニチアネックス