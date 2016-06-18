第8回AKB48選抜総選挙
『第8回AKB48選抜総選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年6月26日
2016年6月25日
2016年6月22日
2016年6月20日
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有吉弘行がHKT48指原莉乃の音痴を指摘「めちゃめちゃヘタ」
「恋するフォーチュンクッキー」の「占ってよ」の音が合っていないと指摘
トピックニュース
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AKB48の島崎遥香とOGの前田敦子、板野友美との豪華3ショット
ファンからは「この3人、めっちゃ豪華」などの声が寄せられた
モデルプレス
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フジ「AKB48総選挙SP」 生中継の演出を改善し17.6%の高視聴率
15年の生中継では「CMに入るタイミングが最悪」と批判の声が相次いだ
スポニチアネックス
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HKT48指原莉乃が「スキャンダル成金」発言を謝罪「許して」
19日、スピーチで自身のことを「スキャンダル成金」と表現したことに言及
東スポWEB
2016年6月19日
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SKE48がランクイン6人減で「第一党」から転落 AKB48が貫禄見せつける
15年から5人が増えて「第一党」となり、グループ内での貫禄を見せつけた
デイリースポーツ
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指原莉乃がAKB総選挙史上初の連覇 票数の「逆読み」が奇跡的と話題
票数を逆から読むと「110342（1位をさっしーに）」となり話題になっている
オリコンニュース
2016年6月18日
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HKT48指原莉乃の圧倒的な得票数に衝撃 中国など海外にも支持基盤
中国など海外にも強力な支持基盤を持つとされ、史上最多の24万3011票を獲得
デイリースポーツ
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第8回AKB48総選挙中に、HKT48神志那結衣がトイレに駆け込む珍事
神志那は「うれし過ぎておしっこもれそうです」と語り会場は爆笑に包まれた
スポーツ報知
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AKB48島崎遥香と徳光和夫が「和解」 2ショットに大反響
島崎が「仲良く話せてうれしい」と話すと、徳光も「僕もうれしい」と応じた
オリコンニュース
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ビートたけし HKT48の指原莉乃を「ゆびはらって読んでた」
「さしはらって読めない。ゆびはらって読んじゃった」とコメント
デイリースポーツ
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徳光和夫アナ 映画のPRを始めた島崎遥香のスピーチに皮肉
スピーチでは徳光和夫アナと仲良く会話を展開し、ファンを沸かせた
デイリースポーツ
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前田敦子 総選挙1位の指原莉乃をTwitterで祝福「かっこいいよ」
前田敦子はTwitterで「さしちゃん。かっこいいよ」と祝福
スポニチアネックス
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AKB48の第8回選抜総選挙の生中継 酷評された15年から大幅に改善
15年はスピーチが途切れるなどして酷評が相次いだが、改善されたもよう
スポニチアネックス
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指原莉乃 2月に祖父が他界していたことを涙ながらに語る
「個人的なことですが、2月に大好きな祖父が他界しました」と涙
スポニチアネックス
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指原莉乃 スピーチで異例のお願い「私を1位として認めてください」
「どうか私を1位として認めてください」と涙ながらに異例のお願いをした
スポニチアネックス
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指原莉乃、史上最高となる24万票を獲得し圧勝 2連覇とともに初の偉業
史上初の連覇と、3度目の1位という偉業を達成した
スポニチアネックス
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渡辺麻友がAKB選抜総選挙で2位 指原莉乃を「超えられない」
開票速報では1位だったが指原莉乃に逆転を許し「あー、悔しい！」と叫んだ
スポニチアネックス