松島幸太朗は、ラグビー選手。1993年2月26日生まれ。南アフリカ出身。
THE ANSWER
ネットでは中継席の後ろに映っていたラグビー日本代表の松島幸太朗が話題に
東京五輪の7人制日本代表への挑戦は、リーグ戦と重なるため事実上消滅
スポーツ報知
後半7分に見せた股下パスに、会場からは大きな歓声が巻き起こった
「笑わない男」こと稲垣啓太は終了後、「多分1回も笑ってない」とコメント
スポニチアネックス
25日発売のライフスタイル誌「GOETHE」の2020年1月号でモデルに挑戦
7人で戦う東京五輪に挑む可能性について「考えてます」と笑顔で明言
初対面では敬語だったが、2日目には「お前」呼びされたと田中史朗が告白
デイリースポーツ
府中駅前で、約120mのレッドカーペット上を約30分間かけてパレード
日本ラグビー界では、選手らの海外進出の動きに賛否両論が出ているという
東スポWEB
高3の全国高校ラグビーでは、100メートルを約13秒で駆け抜けトライを決めた
日刊ゲンダイDIGITAL
この試合で4トライ目を奪ったWTB松島幸太朗を、海外メディアの実況は称賛
試合では、松島幸太朗が日本史上初となるハットトリックを達成するなど活躍