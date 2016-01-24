琴奨菊の初優勝
『琴奨菊の初優勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年2月2日
2016年1月29日
2016年1月28日
2016年1月25日
-
琴奨菊めぐり「日本出身力士が10年ぶり優勝」と報じたメディアに指摘
12年優勝の旭天鵬も、モンゴル出身ながら帰化しており、日本人力士になる
J-CASTニュース
-
琴奨菊の「YouTubeで取って聞きました」発言に違法ダウンロードの可能性
「寝る前はジブリとか、YouTubeで取って聞きました」と話した琴奨菊
トピックニュース
-
琴奨菊が日本出身力士の10年ぶりV NHKの放送は24.0％の高視聴率
注目が集まったのは、大関の琴奨菊による日本出身力士の10年ぶりV
スポニチアネックス
-
琴奨菊の父、菊次一典さんが優勝を知り興奮のあまり鼻血
下を向いて優勝を祈っていた父の菊次一典さんは、会場の歓声で優勝を知った
スポニチアネックス
2016年1月24日
-
琴奨菊の初優勝をデーモン閣下が祝福「歴史的な価値高い」
日本生まれ力士による10年ぶりの幕内最高優勝で、歴史的な価値が高いと絶賛
デイリースポーツ
-
初優勝の琴奨菊 集中を高めるルーティン「琴バウアー」話題に
取組直前に集中力を研ぎ澄ませるルーティン「琴バウアー」がある
スポニチアネックス
-
琴奨菊の横綱昇進に八角理事長が言及 来場所「高いレベルで優勝なら」
さらに、春場所が綱取り場所となるとの認識を示した
読売新聞オンライン
-
上地雄輔が琴奨菊の優勝をブログで祝福 敗戦直後に電話で激励していた
琴奨菊が22日の取組で敗戦した直後、電話で直接激励していたことを明かした
デイリースポーツ
-
琴奨菊が豪栄道下し悲願の初優勝 日本出身力士の賜杯は10年ぶり
8連敗中の豪栄道相手に、勢いの差を見せつけて完勝した
スポニチアネックス