椎木 里佳は、日本の高校生で、実業家。1997年11月21日生まれ、東京都出身。
安産を祈願するパーティー「ベビーシャワー」をしたとSNSで報告した
スポーツ報知
「10年目の今年、過去最高売り上げを記録しています」と好調ぶりを報告
6月28日の開票で落選したことを報告し、支持者に向けた動画を公開した
日刊スポーツ
初投稿の動画では、オリジナルな部分を出せれば、などと今後の方針を説明
J-CASTニュース
最初の投稿動画は21日時点で高評価約700件に対し、低評価は2万6000件超
19日放送の番組で、自身の告白に対して批判が殺到したことを明かした
仕事関係の男性と打ち合わせをしたときに「クスリ盛られた」と実体験を告白
16年にアプリを発表したが、他社のソースコードを流用していたと指摘された
デイリー新潮
「昭和脳の人」の特徴を指摘し、「ひたすらに悪影響」とコメント
トピックニュース
「政治にいろいろ言いたいから（投票に）行ったって感じですね」と椎木氏
ボロボロの服を着た男性に牛丼代を渡そうとしたが、できずに後悔したという
会見することが良かったとは言い切れないとした意見を、坂上忍が疑問視
「クールジャパンの戦略担当大臣が60代っておかしくないですか？」と指摘
NEWSポストセブン
「不都合な真実だけど、日本人は完全に舐められている」と指摘
「ノイジーマイノリティを気にしすぎだなって思いますね」と理由を明かした